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Регион
24 января, 07:21

В Магнитогорске мобилизованный ушёл в самоволку после отпуска и загремел в тюрьму

Суд в РФ приговорил мобилизованного дезертира к шести годам колонии

Мобилизованный боец ВС РФ из Челябинской области не вернулся из отпуска на место службы и теперь проведёт шесть лет в колонии. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда.

«Не имея уважительных причин, мобилизованный не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба.

Вернуться на место службы рядовой должен был ещё 25 апреля, но до 14 сентября скрывался в Челябинской области.

На Украине отчитались о возвращении 7 тысяч дезертиров в воинские части
На Украине отчитались о возвращении 7 тысяч дезертиров в воинские части

Недавно на Украине задержали ушедшего в самоволку командира одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции и массово дезертировали. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Николай Рюмин
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