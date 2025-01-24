В Магнитогорске мобилизованный ушёл в самоволку после отпуска и загремел в тюрьму

Мобилизованный боец ВС РФ из Челябинской области не вернулся из отпуска на место службы и теперь проведёт шесть лет в колонии. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда.

«Не имея уважительных причин, мобилизованный не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба.

Вернуться на место службы рядовой должен был ещё 25 апреля, но до 14 сентября скрывался в Челябинской области.