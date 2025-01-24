В Магнитогорске мобилизованный ушёл в самоволку после отпуска и загремел в тюрьму
Суд в РФ приговорил мобилизованного дезертира к шести годам колонии
Мобилизованный боец ВС РФ из Челябинской области не вернулся из отпуска на место службы и теперь проведёт шесть лет в колонии. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского военного гарнизонного суда.
«Не имея уважительных причин, мобилизованный не прибыл в установленный срок из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба.
Вернуться на место службы рядовой должен был ещё 25 апреля, но до 14 сентября скрывался в Челябинской области.
Недавно на Украине задержали ушедшего в самоволку командира одной из рот 155-й бригады имени Анны Киевской, чьи солдаты обучались во Франции и массово дезертировали. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
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