В США мачеха с ожирением насмерть задавила телом 10-летнего пасынка

В США массивная мачеха убила своего 10-летнего пасынка в пылу ссоры. Дамочка села на ребёнка и он умер, сообщает The Mirror.

В Индиане 48-летняя Ли Уилсон поссорилась с приёмным сыном. Мальчишка хотел убежать из дома, но мачеха присела на него. Она находилась сверху до тех пор, пока паренёк не перестал сопротивляться. Он был раздавлен насмерть 154-килограммовой женщиной. Теперь убийце грозит шесть лет тюрьмы.