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24 января, 07:50

В США мачеха с ожирением насмерть задавила телом 10-летнего пасынка

В США мачеха с ожирением насмерть задавила телом 10-летнего пасынка. Обложка © Life.ru / Kandinsky

В США мачеха с ожирением насмерть задавила телом 10-летнего пасынка. Обложка © Life.ru / Kandinsky

В США массивная мачеха убила своего 10-летнего пасынка в пылу ссоры. Дамочка села на ребёнка и он умер, сообщает The Mirror.

В Индиане 48-летняя Ли Уилсон поссорилась с приёмным сыном. Мальчишка хотел убежать из дома, но мачеха присела на него. Она находилась сверху до тех пор, пока паренёк не перестал сопротивляться. Он был раздавлен насмерть 154-килограммовой женщиной. Теперь убийце грозит шесть лет тюрьмы.

Мачехе погибшего в Москве мальчика отменили приговор за доведение пасынка до самоубийства
Мачехе погибшего в Москве мальчика отменили приговор за доведение пасынка до самоубийства

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту истязания троих детей в Адыгее, которых воспитывали отец и мачеха. От рук извергов пострадали две девочки 15 и 16 лет, а также 17-летний подросток. Мама ребят развелась с их отцом как раз из-за регулярных избиений.

Николай Рюмин
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