В США мачеха с ожирением насмерть задавила телом 10-летнего пасынка
В США мачеха с ожирением насмерть задавила телом 10-летнего пасынка. Обложка © Life.ru / Kandinsky
В США массивная мачеха убила своего 10-летнего пасынка в пылу ссоры. Дамочка села на ребёнка и он умер, сообщает The Mirror.
В Индиане 48-летняя Ли Уилсон поссорилась с приёмным сыном. Мальчишка хотел убежать из дома, но мачеха присела на него. Она находилась сверху до тех пор, пока паренёк не перестал сопротивляться. Он был раздавлен насмерть 154-килограммовой женщиной. Теперь убийце грозит шесть лет тюрьмы.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту истязания троих детей в Адыгее, которых воспитывали отец и мачеха. От рук извергов пострадали две девочки 15 и 16 лет, а также 17-летний подросток. Мама ребят развелась с их отцом как раз из-за регулярных избиений.