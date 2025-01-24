Поперечный*, Шпак* и Мэдиссон попали под указ Трампа о депортации из США

Российские блогеры Данила Поперечный*, Александр Шпак* и «король рунета» Илья Мэддисон попали под новый указ президента США Дональда Трампа о депортации нелегалов. На это обратил внимание телеграм-канал Mash.

Совсем скоро медийных персон могут выгнать из Штатов вместе с прочими россиянами, которые пребывают в депортационных тюрьмах. Они все просили убежища на границе или в аэропортах и получали одобрение от службы ICE по упрощённой программе. После инаугурации Трампа эта мера была упразднена.

Факт первой депортации россиянина уже зафиксировали. Им оказался уроженец Коврова Евгений Машинин. На родине его задерживали за участие в несанкционированных митингах. После этого он потребовал убежища в США.

Тем временем, в США администрация нового президента страны Дональда Трампа начала вплотную заниматься вопросами нелегальной миграции. В частности, власти приняли решение ускорить высылку приезжих из Штатов в случае отсутствия у них необходимых документов.