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Регион
24 января, 08:18

В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов из-за ограничения работы

Вылет 5 рейсов задерживается, а одного — отменён в самарском аэропорту Курумоч из-за ограничений работы авиагавани, которые вводились ранее. Об этом свидетельствует табло аэропорта по данным на 11.00 мск.

Так, задерживаются с вылетом рейсы в Москву, Махачкалу, Минеральные воды и Сургут. Отменён самолёт в Минводы.

Напомним, ранним утром 24 января Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полётов. Вскоре в список добавили Уфу. К 8.00 временные ограничения сняли.

Обложка ©

ТАСС / Яков Князев

Александра Вишнякова
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