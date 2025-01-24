В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов из-за ограничения работы
Вылет 5 рейсов задерживается, а одного — отменён в самарском аэропорту Курумоч из-за ограничений работы авиагавани, которые вводились ранее. Об этом свидетельствует табло аэропорта по данным на 11.00 мск.
Так, задерживаются с вылетом рейсы в Москву, Махачкалу, Минеральные воды и Сургут. Отменён самолёт в Минводы.
Напомним, ранним утром 24 января Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полётов. Вскоре в список добавили Уфу. К 8.00 временные ограничения сняли.
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ТАСС / Яков Князев