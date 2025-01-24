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Регион
24 января, 08:47

В России утвердили новый стандарт связи для силовиков

РБК: В РФ с 1 февраля введут новые стандарты профессиональной мобильной связи

В России с 1 февраля начнут действовать новые стандарты профессиональной подвижной (то есть мобильной) радиосвязи. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя НИЦ Телеком.

В статье указано, что речь идёт о связи по рациям и остальным подобным устройствам. Представитель организации уточнил, что мобильную радиосвязь используют силовые структуры, промышленные, топливно-энергетические и транспортные компании, службы оказания скорой медицинской помощи, различные аварийные службы, а также волонтёры.

Издание пишет, что, согласно действующему законодательству, национальные стандарты связи в стране носят рекомендательный характер. Однако в настоящее время разрабатываются меры, которые подталкивают пользователей переходить на средства связи, соответствующие новым стандартам.

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А ранее Life.ru писал, что Правительство России запретило звонки гражданам с IP-телефонии. В кабмине отметили, что чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, так как они позволяли подменять номера.

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Shutterstock / FOTODOM / Tanita_St

Дарья Нарыкова
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