В России утвердили новый стандарт связи для силовиков

В России с 1 февраля начнут действовать новые стандарты профессиональной подвижной (то есть мобильной) радиосвязи. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителя НИЦ Телеком.

В статье указано, что речь идёт о связи по рациям и остальным подобным устройствам. Представитель организации уточнил, что мобильную радиосвязь используют силовые структуры, промышленные, топливно-энергетические и транспортные компании, службы оказания скорой медицинской помощи, различные аварийные службы, а также волонтёры.

Издание пишет, что, согласно действующему законодательству, национальные стандарты связи в стране носят рекомендательный характер. Однако в настоящее время разрабатываются меры, которые подталкивают пользователей переходить на средства связи, соответствующие новым стандартам.