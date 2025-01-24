Владимир Зеленский продолжает конфликт на Украине, так как у него нет иного выхода. Главарь киевского режима полагается на помощь Запада в этом вопросе, заявил в беседе с Life.ru политолог Леонид Савин.

«В целом, Европейский Союз уже заверил, что будет продолжать оказывать военную и финансовую помощь. Поскольку США являются важным звеном западной коалиции, у Зеленского, видимо, есть надежды, что новая администрация продолжит обеспечивать Украину ресурсами и военной поддержкой. Но он ошибается», — отметил эксперт.

По словам Савина, в скором времени страны Запада сократят военную помощь и начнут применять дипломатическое давление. Специалист уточнил, что всячески будет демонстрироваться, что Зеленский надоел американской администрации, и пора менять власть в Незалежной. По его словам, это уже является вопросом не конфликта, а политической системы Украины в целом. Пока ещё бывший комик очень самоуверен, поэтому продолжает делать разного рода заявления, с ним вряд ли что-то случится.

«Однако Запад в ближайшее время, уже скоро, начнет сливать Зеленского, хотя бы потому, что он не является легитимным [лидером]. Есть и другие показатели, которые указывают на низкую эффективность той помощи, которая поступает от западной коалиции. Я имею в виду не вооружение, а необходимые реформы и демократические преобразования, которых попросту нет. Коррупция остаётся огромной, деньги разворовываются», — подытожил политолог.