«Скоро начнут сливать»: Политолог объяснил, почему Зеленский продолжает конфликт на Украине
Эксперт Савин: Зеленский продолжает конфликт на Украине из-за помощи Запада
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский продолжает конфликт на Украине, так как у него нет иного выхода. Главарь киевского режима полагается на помощь Запада в этом вопросе, заявил в беседе с Life.ru политолог Леонид Савин.
«В целом, Европейский Союз уже заверил, что будет продолжать оказывать военную и финансовую помощь. Поскольку США являются важным звеном западной коалиции, у Зеленского, видимо, есть надежды, что новая администрация продолжит обеспечивать Украину ресурсами и военной поддержкой. Но он ошибается», — отметил эксперт.
По словам Савина, в скором времени страны Запада сократят военную помощь и начнут применять дипломатическое давление. Специалист уточнил, что всячески будет демонстрироваться, что Зеленский надоел американской администрации, и пора менять власть в Незалежной. По его словам, это уже является вопросом не конфликта, а политической системы Украины в целом. Пока ещё бывший комик очень самоуверен, поэтому продолжает делать разного рода заявления, с ним вряд ли что-то случится.
«Однако Запад в ближайшее время, уже скоро, начнет сливать Зеленского, хотя бы потому, что он не является легитимным [лидером]. Есть и другие показатели, которые указывают на низкую эффективность той помощи, которая поступает от западной коалиции. Я имею в виду не вооружение, а необходимые реформы и демократические преобразования, которых попросту нет. Коррупция остаётся огромной, деньги разворовываются», — подытожил политолог.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен был предотвратить начало СВО на Украине. По словам нового американского лидера, договор не был достигнут, так как Зеленский захотел воевать.