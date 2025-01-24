Сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных лекарств выявлен в 62 регионах

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) нашла сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму свыше 664 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов для нужд государственных учреждений здравоохранения в 62 регионах РФ», — указано в сообщении ФАС.

Так, организации ООО «Просторы здоровья» и ООО «МФК «Арфа» подозревают в реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку препаратов. В случае, если вина указанных компаний будет установлена, им светят оборотные штрафы.