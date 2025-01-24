Сговор на 664 млн рублей при поставке жизненно важных лекарств выявлен в 62 регионах
ФАС раскрыла сговор на торгах по поставке лекарств на сумму свыше 664 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) нашла сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму свыше 664 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов для нужд государственных учреждений здравоохранения в 62 регионах РФ», — указано в сообщении ФАС.
Так, организации ООО «Просторы здоровья» и ООО «МФК «Арфа» подозревают в реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку препаратов. В случае, если вина указанных компаний будет установлена, им светят оборотные штрафы.
Ранее сообщалось, что кабмин расширил список жизненно необходимых и важнейших препаратов и включило туда дополнительные 18 лекарств. Большинство из них применяется для лечения отдельных видов онкологии у взрослых пациентов.
Freepik / jcomp