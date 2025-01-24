«Понятия не имею»: Номинированный на «Оскар» Чухрай прокомментировал новости о госпитализации
Режиссёр Чухрай опроверг слухи о его госпитализации
Павел Чухрай. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Номинированный на «Оскар» режиссёр Павел Чухрай опроверг новости о своей госпитализации, которые в пятницу, 24 января, распространились в прессе. Народный артист России в беседе с 360.ru подчеркнул, что здоров.
«Это чистый фейк. Я понятия не имею, откуда это взялось. Все эти дни я езжу за рулём по своим делам. Здоров и вам желаю», — отметил Чухрай.
Напомним, 24 января появилась информация, что Павел Чухрай попал в больницу. Отмечалось, что у 78-летнего режиссёра якобы возникли проблемы со здоровьем из-за гипогликемии.