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24 января, 09:10

«Понятия не имею»: Номинированный на «Оскар» Чухрай прокомментировал новости о госпитализации

Режиссёр Чухрай опроверг слухи о его госпитализации

Павел Чухрай. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Павел Чухрай. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Номинированный на «Оскар» режиссёр Павел Чухрай опроверг новости о своей госпитализации, которые в пятницу, 24 января, распространились в прессе. Народный артист России в беседе с 360.ru подчеркнул, что здоров.

«Это чистый фейк. Я понятия не имею, откуда это взялось. Все эти дни я езжу за рулём по своим делам. Здоров и вам желаю», — отметил Чухрай.

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Напомним, 24 января появилась информация, что Павел Чухрай попал в больницу. Отмечалось, что у 78-летнего режиссёра якобы возникли проблемы со здоровьем из-за гипогликемии.

Борис Эльфанд
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