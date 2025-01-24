Люди негодуют: В Госдуме призвали положить конец свадьбам среди цыганских детей

Речь идёт о несоблюдении российского законодательства, в частности, о том, что, во-первых, возраст этих детей обязывает родителей позаботиться о возможности получения ими образования. Такое ощущение, что эти дети-цыгане нигде не учатся и не получают образование. Второе — понятно, что, если бы кто-то из них был старше 18 лет, можно было бы говорить о педофилии. Но в данном случае я даже не знаю, как подступиться к этому вопросу, кроме как объяснить, что есть элементы национальной культуры, которые проявляются в заключении таких ранних браков.