Люди негодуют: В Госдуме призвали положить конец свадьбам среди цыганских детей
Депутат Останина обратится в прокуратуру из-за свадьбы малолетних цыган
В Госдуме призвали положить конец свадьбам среди цыганских детей. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Свадьба малолетних цыган в Астрахани демонстрирует игнорирование законов Российской Федерации и бездействие органов опеки. Депутат Государственной думы Нина Останина заявила, что обратится в прокуратуру, Федеральное агентство по делам национальностей и к уполномоченным по правам ребёнка Астраханской области, чтобы навести порядок в этой сфере. Свой комментарий она дала в беседе с корреспондентом Life.ru.
Речь идёт о несоблюдении российского законодательства, в частности, о том, что, во-первых, возраст этих детей обязывает родителей позаботиться о возможности получения ими образования. Такое ощущение, что эти дети-цыгане нигде не учатся и не получают образование. Второе — понятно, что, если бы кто-то из них был старше 18 лет, можно было бы говорить о педофилии. Но в данном случае я даже не знаю, как подступиться к этому вопросу, кроме как объяснить, что есть элементы национальной культуры, которые проявляются в заключении таких ранних браков.
Останина удивилась, что эти дети до сих пор не интегрированы в светское общество России. Она напомнила, что в 2019 году Агентство по делам национальностей издало нормативный документ, касающийся особенностей отношения государства к лицам цыганской национальности. В нём говорится, что власти обязаны позаботиться об обеспечении их социальными гарантиями, правами, жильём и правом на учёбу. На деле же дети не учатся в школах и не устраиваются на работу, в результате оформляя пособия.
Останина выделила отношение коренного населения к таким группам цыган. Люди негодуют, так как последние ведут праздный образ жизни и не следят за детьми. Всё это происходит на государственные средства.
Напомним, на днях Астрахань озарило знаменательное событие: цыгане сыграли свадьбу. Куча гостей, богатая атмосфера, ресторан, 8-летний красавец-жених и 13-летняя красавица-невеста — в общем, всё по канону. На празднике жизни было всё: люстры из хрусталя, астраханские фрукты, торт, фонтаны из шампанского и создающая романтику дыммашина.