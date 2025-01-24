«Посеять раздор»: На Западе обвинили Трампа в попытке поссорить РФ и Китай

Президент США Дональд Трамп стремится спровоцировать конфликт между Россией и Китаем через сделку по денуклеаризации, заявил политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он утверждает, что Вашингтон пытается сформировать обстоятельства, при которых Москва будет оказывать давление на Пекин.

«Это может быть попыткой США посеять раздор между РФ и КНР, так как Штаты хотят, чтобы РФ оказала давление на КНР. Москва, маловероятно, окажет какое-либо давление на Пекин, особенно в тот момент, когда США ведут прокси-войну против РФ», — написал Дизен в соцсети Х.

Политолог отметил, что по сравнению с Вашингтоном и Москвой, Пекин имеет относительно небольшой арсенал ядерного оружия. Кроме того, Дизен задался вопросом, почему Трамп не включил в сделку вопросы, касающиеся Великобритании и Франции.