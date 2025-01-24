Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 10:27

Песков: Мяч в переговорах по ядерному разоружению в руках США, хотя время ушло

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Инициатива в вопросе переговоров по ядерному вооружению должна исходить от Вашингтона. Однако Штаты уже успели подорвать договорную базу и упустили подходящее время. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующие заявления президента Америки Дональда Трампа.

«Есть о чём говорить, нужно говорить. Время во многом упущено, и здесь <…> мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей стороной», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями оказалась подорвана по вине США. Песков добавил, что Москва по прежнему открыта к диалогу на эту тему, однако будет учитывать ядерный потенциал американских союзников в лице Франции и Великобритании.

Исследователи рассказали, какие страны переживут ядерную зиму
Исследователи рассказали, какие страны переживут ядерную зиму

Недавно президент США Дональд Трамп выразил желание сократить ядерные запасы России, США и Китая, полагая, что такие договорённости могут быть достигнуты. Он озвучил эту позицию во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar