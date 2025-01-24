Песков: Мяч в переговорах по ядерному разоружению в руках США, хотя время ушло
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Инициатива в вопросе переговоров по ядерному вооружению должна исходить от Вашингтона. Однако Штаты уже успели подорвать договорную базу и упустили подходящее время. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующие заявления президента Америки Дональда Трампа.
«Есть о чём говорить, нужно говорить. Время во многом упущено, и здесь <…> мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей стороной», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями оказалась подорвана по вине США. Песков добавил, что Москва по прежнему открыта к диалогу на эту тему, однако будет учитывать ядерный потенциал американских союзников в лице Франции и Великобритании.
Недавно президент США Дональд Трамп выразил желание сократить ядерные запасы России, США и Китая, полагая, что такие договорённости могут быть достигнуты. Он озвучил эту позицию во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.