Бассейны, боулинг и апартаменты: В США построят бункеры для богачей
TDM: В США построят бункер с бассейном для богачей на случай ядерной войны
В США построят бункер для богачей на случай ядерной войны. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
В штате Вирджиния начнется строительство подземного бункера для богатейших людей мира, который станет настоящей «крепостью судного дня». Как сообщает The Daily Mail (TDM), проект стоимостью $300 миллионов рассчитан на 625 человек и включает роскошные апартаменты, рестораны высокой кухни, бассейны и даже боулинг.
Бункер, названный Aerie («Орлиное гнездо»), будет оснащён передовой системой здравоохранения на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что строительство завершится в 2026 году, а каждый желающий получить место в этом убежище должен будет заплатить около $20 миллионов.
Комплекс расположится недалеко от Вашингтона, но создатели подчёркивают, что выбор места не связан с глобальной напряжённостью или угрозой войны. «Орлиное гнездо» — это лишь одно из множества убежищ, которые создают сверхбогатые для защиты от возможных катастроф.
Ранее в России началось серийное производство мобильных защитных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты от различных угроз, включая световое излучение ядерных взрывов и радиоактивное загрязнение. Изготовление инновационных бункеров началось в нижегородском Дзержинске.