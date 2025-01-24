Бассейны, боулинг и апартаменты: В США построят бункеры для богачей

В штате Вирджиния начнется строительство подземного бункера для богатейших людей мира, который станет настоящей «крепостью судного дня». Как сообщает The Daily Mail (TDM), проект стоимостью $300 миллионов рассчитан на 625 человек и включает роскошные апартаменты, рестораны высокой кухни, бассейны и даже боулинг.

Бункер, названный Aerie («Орлиное гнездо»), будет оснащён передовой системой здравоохранения на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что строительство завершится в 2026 году, а каждый желающий получить место в этом убежище должен будет заплатить около $20 миллионов.

Комплекс расположится недалеко от Вашингтона, но создатели подчёркивают, что выбор места не связан с глобальной напряжённостью или угрозой войны. «Орлиное гнездо» — это лишь одно из множества убежищ, которые создают сверхбогатые для защиты от возможных катастроф.