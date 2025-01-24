Президент Латвии рассказал правду о геях* в администрации президента США

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу 4 News сообщил, что в администрации президента США и среди членов республиканской партии есть представители ЛГБТ*-сообщества.

«Я знаком с многими республиканцами, и среди тех, кто занимает должности в администрации, есть геи*», — отметил он.

Ринкевич выразил беспокойство по поводу возможного ограничения прав ЛГБТ* в США, однако подчеркнул, что наличие представителей этого сообщества на высоких постах позволяет не преувеличивать эти опасения. Он также добавил, что вопрос о соблюдении этих прав должен решаться американским конгрессом, народом и президентом.

Ранее государственный департамент США запретил посольствам и представительствам вывешивать флаги ЛГБТ* и Black Lives Matter (BLM). Теперь на подобных зданиях могут висеть только флаги государств.