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Регион
24 января, 11:01

В ДНР сообщили о приостановке работы водовода из-за атак ВСУ

Минстрой ДНР: Работу водовода Дон — Донбасс приостановили из-за обстрелов ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по объектам критической инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это привело к приостановке водовода Дон — Донбасс, сообщили в пресс-службе Минстроя ДНР.

«Второй день подряд ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Донбасса, из-за чего работа оборудования, обеспечивающего забор воды из водовода Дон — Донбасс была нарушена», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рабочие не допустили полной остановки водовода, несмотря на прицельные атаки ВСУ по критической инфраструктуре. В Минстрое ДНР дополнили, что на период устранения последствий атаки вода может подаваться нестабильно. В настоящее время водоснабжение сократили на 20%.

Восемь человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки
Восемь человек ранены при ударе ВСУ по центру Горловки

А ранее Life.ru сообщал, что восемь работников «Донбассгаза» ранены в результате атаки дрона ВСУ в ДНР. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сотрудники организации следовали на объект, требующий ремонта, когда их атаковал БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kodda

Дарья Нарыкова
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