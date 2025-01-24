В ДНР сообщили о приостановке работы водовода из-за атак ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по объектам критической инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это привело к приостановке водовода Дон — Донбасс, сообщили в пресс-службе Минстроя ДНР.

«Второй день подряд ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Донбасса, из-за чего работа оборудования, обеспечивающего забор воды из водовода Дон — Донбасс была нарушена», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рабочие не допустили полной остановки водовода, несмотря на прицельные атаки ВСУ по критической инфраструктуре. В Минстрое ДНР дополнили, что на период устранения последствий атаки вода может подаваться нестабильно. В настоящее время водоснабжение сократили на 20%.