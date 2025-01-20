Восемь работников «Донбассгаза» ранены в результате атаки дрона ВСУ в ДНР
Пушилин: ВСУ ударным БПЛА атаковали бригаду «Донбассгаза» в ДНР, есть раненые
Восемь сотрудников государственного концерна «Донбассгаз» получили ранения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«На трассе Светлодарск — Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника ВФУ [вооружённых формирований Украины] ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК «Донбассгаз», — написал он в телеграм-канале.
Пушилин уточнил, что пострадали женщины 1972, 1964, 1985 годов рождения, а также мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 годов рождения. Работники «Донбассгаза» следовали на объект, требующий ремонта, когда их атаковал дрон. Глава республики добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
А ранее сегодня ВСУ атаковали село Бехтеры в Херсонской области, используя кассетные боеприпасы. Два удара пришлись близко к школе, среди пострадавших — трое детей, директор школы и двое охранников. Погибли двое мирных жителей. Позднее количество раненых выросло до 21.
Life.ru