Восемь работников «Донбассгаза» ранены в результате атаки дрона ВСУ в ДНР

Восемь сотрудников государственного концерна «Донбассгаз» получили ранения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«На трассе Светлодарск — Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника ВФУ [вооружённых формирований Украины] ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК «Донбассгаз», — написал он в телеграм-канале.