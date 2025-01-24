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24 января, 11:02

Комик-иноагент Поперечный отреагировал на слухи о скорой депортации из США

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spoontamer

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spoontamer

Стендап-комик Данила Поперечный, признанный в России иностранным агентом, прокомментировал в соцсетях слухи о возможной депортации из США в связи с новым указом Дональда Трампа.

Он назвал публикацию Mash «проплаченной новостью» и «дешевым желтушным бредом». Поперечный* выразил недовольство тем, что подобная непроверенная информация распространяется на российских ресурсах. Комик также отметил, что продолжает находиться в США и чувствует себя «в полном порядке».

«Сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной гринкартой, выданной по причине того, что правительство Америки признало мои заслуги, как артиста и комика», — добавил он.

«Тревожные чемоданы собраны»: Поперечный* с женой оказались в эпицентре пожаров в Калифорнии
«Тревожные чемоданы собраны»: Поперечный* с женой оказались в эпицентре пожаров в Калифорнии

На днях Mash сообщал, что известные российские блогеры, живущие в США, могут оказаться под угрозой депортации по указу Трампа о нелегалах. В статье упоминались такие имена, как Данила Поперечный*, Александр Шпак* и Илья Мэддисон. Согласно информации Mash, все они формально запрашивали убежище, проходя через сухопутную границу с Мексикой или в аэропортах, и ожидали решения от службы ICE и судов по временным визам, которые были приостановлены после инаугурации Трампа.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Марина Фещенко
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