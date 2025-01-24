Оскароносный автор саундтрека к «Пиратам карибского моря» напишет гимн Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии ведут переговоры с немецким композитором, лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус» и Grammy Хансом Циммером. Правительство хочет заказать у него новую версию национального гимна. Об этом сообщает председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х.

Глава управления разместил фото с композитором и написал, что он один из величайших музыкантов нашего времени. Аш-Шейх отметил, что обсудил с Циммером будущие проекты, которые вскоре увидит публика. Политик добавил, что будет разработано музыкально произведение под названием «Аравия», вдохновлённое культурным наследием королевства. Также планируется создание саундтрека к фильму «Битва за Ярмук».

Ханс Циммер — известный немецкий композитор и музыкальный продюсер, который прославился своими работами в киноиндустрии. Он родился 12 сентября 1957 года в Фрайбурге, Германия. Циммер стал одним из самых влиятельных композиторов современного кино и создал музыку для множества культовых фильмов. В их числе «Король Лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Миссия невыполнима» и многие другие. Его стиль характеризуется использованием синтезаторов, оркестровых инструментов и уникальных звуковых текстур, что делает его работы легко узнаваемыми. За музыку к «Королю льву» он получил «Оскар».