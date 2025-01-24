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Регион
24 января, 12:16

В Тюмени таксист разозлился на отменившего заказ клиента и отобрал у него десять пирогов

«МВД Медиа»: В Тюмени таксист напал на заказчика и отобрал коробку с пирогами

В Тюмени мужчина вызвал такси, но передумал ехать и отменил заказ. Таксисту ситуация не понравилась и он потребовал оплату заказа. Клиент заявил, что даст деньги только в том случае, если водитель поможет ему разгрузить фуру. Но мужчина вышел из себя, отобрал у клиента коробку с десятью пирогами и начал угрожать пневматическим пистолетом.

В Тюмени таксист напал на заказчика и отобрал у него корбку с пирогами. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1992 года рождения. Полицейские изъяли у злоумышленника пневматический пистолет. Гражданин подрабатывает водителем такси», — рассказали в «МВД Медиа».

Теперь на таксиста заведено уголовное дело по статье о разбое (162 УК РФ). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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Life.ru / Kandinsky

Полина Никифорова
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