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Регион
24 января, 11:50

В повреждённом дроном доме под Рязанью жил не цыганский барон, а многодетная семья

Мэрия: Повреждённый дроном дом под Рязанью не принадлежит цыганскому барону

Дом в селе Дядьково Рязанской области, который загорелся после удара украинского дрона, не принадлежит цыганскому барону. Об этом изданию Ya62.ru сообщили в пресс-службе мэрии Рязани.

«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — рассказали власти.

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Напомним, ночью 24 января Вооружённые силы Украины попытались атаковать Рязанскую область с помощью беспилотников, но наши ПВО уничтожили 20 дронов. Тем не менее, в результате атаки ВСУ пострадал частный дом в селе Дядьково Рязанской области. Ранее СМИ сообщали, что он принадлежит цыганскому барону.

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Александра Вишнякова
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