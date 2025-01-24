В повреждённом дроном доме под Рязанью жил не цыганский барон, а многодетная семья
Мэрия: Повреждённый дроном дом под Рязанью не принадлежит цыганскому барону
Дом в селе Дядьково Рязанской области, который загорелся после удара украинского дрона, не принадлежит цыганскому барону. Об этом изданию Ya62.ru сообщили в пресс-службе мэрии Рязани.
«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — рассказали власти.
Напомним, ночью 24 января Вооружённые силы Украины попытались атаковать Рязанскую область с помощью беспилотников, но наши ПВО уничтожили 20 дронов. Тем не менее, в результате атаки ВСУ пострадал частный дом в селе Дядьково Рязанской области. Ранее СМИ сообщали, что он принадлежит цыганскому барону.
Обложка ©