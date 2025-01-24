ЕСПЧ назвал отказ в сексе недостаточным основанием для развода супругов

Женщина, отказывающаяся заниматься сексом с мужем, не должна считаться судом «виновной» в случае развода. К такому решению пришёл Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет The Guardian.

По данным издания, житель Франции решил развестись с 69-летней женой из-за того, что она «отказывала ему в сексе». Местный суд счёл это достаточным аргументом для развода, но женщина подала жалобу в ЕСПЧ. Француженку не устраивал тот факт, что суд принял аргументы мужа о расторжении брака и постановил, что она — единственная виновница случившегося. Примечательно, что ЕСПЧ встал на сторону женщины.

«Суд пришёл к выводу, что само существование подобного супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе и праву на телесную автономию», — указано в заявлении ЕСПЧ.

Известно, что супруги состояли в браке с 1984 года, и в течение этого времени у них родилось четверо детей. Одной из дочерей была поставлена инвалидность, что потребовало особого внимания и постоянного ухода, который в основном лёг на плечи матери. По данным журналистов, проблемы в семье начались ещё с рождения первого ребёнка, однако особенно остро ситуация стала проявляться в 2002 году, когда супруг начал применять физическое насилие по отношению к жене.

На заседании ЕСПЧ судьи единогласно приняли решение, что в этом деле нарушены права женщины на уважение к частной и семейной жизни.