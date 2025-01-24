Медведев назвал число заключивших контракт с ВС РФ в 2024 году

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что контракт о службе в Вооружённых силах Российской Федерации (ВС РФ) в 2024 году заключили около 450 тысяч человек. Больше 40 тысяч граждан отправились на специальную военную операцию (СВО) добровольцами, сообщил политик на заседании профильной межведомственной комиссии.

«Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ.

На заседании Медведев подвёл итоги 2024 года и обсудил, что необходимо сделать для сохранения набранных темпов отбора. По его словам, задача, которую поставил президент России Владимир Путин в прошлом году, была исполнена.