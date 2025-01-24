Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 12:40

В Долгопрудном врачи удалили с шеи мужчины опухоль размером с голову

В Подмосковье врачи вырезали полуторакилограммовую липому у 74-летнего мужчины

Полуторакилограммовая липома у 74-летнего мужчины. Фото © VK / Долгопрудненская больница

Полуторакилограммовая липома у 74-летнего мужчины. Фото © VK / Долгопрудненская больница

В Долгопрудненскую больницу с жалобами на новообразование на задней стороне шеи обратился 74-летний мужчина. Липома не только доставляла ему эстетический дискомфорт, но и вызывала болезненные ощущения. Кроме того, из-за опухоли, которая распространилась вплоть до затылка и лопаток, пациент испытывал неудобства при одевании и повороте головы.

Полуторакилограммовая липома. Фото © VK / Долгопрудненская больница

Полуторакилограммовая липома. Фото © VK / Долгопрудненская больница

«Появление опухолевидного новообразования на задней стороне шеи мужчина заметил достаточно давно, но к врачу не обращался», — уточнили в пресс-службе больницы.

Врачи провели непростую двухчасовую операцию и удалили новообразование — огромную липому. Это доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки может возникнуть практически на любом участке тела, голове и конечностях. Крупные липомы опасны «перерождением» в онкологическое заболевание.

Так как раневой доступ соответствовал величине новообразования, хирургическое вмешательство сопровождалась определённой кровопотерей. Врачи восполнили её. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

Россиянке вырезали опухоль матки размером с плод на 7 месяце беременности
Россиянке вырезали опухоль матки размером с плод на 7 месяце беременности

Ранее врачи спасли жителя Мурино, который пытался сменить себе пол на дому. Петербуржец вырезал себе яички кухонным ножом. Сейчас жизни пациента ничего не угрожают. Как только 29-летний Александр выпишется из больницы, ему предстоит поездка в психиатрическую лечебницу.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Здоровье
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar