В Долгопрудном врачи удалили с шеи мужчины опухоль размером с голову
В Подмосковье врачи вырезали полуторакилограммовую липому у 74-летнего мужчины
Полуторакилограммовая липома у 74-летнего мужчины. Фото © VK / Долгопрудненская больница
В Долгопрудненскую больницу с жалобами на новообразование на задней стороне шеи обратился 74-летний мужчина. Липома не только доставляла ему эстетический дискомфорт, но и вызывала болезненные ощущения. Кроме того, из-за опухоли, которая распространилась вплоть до затылка и лопаток, пациент испытывал неудобства при одевании и повороте головы.
Полуторакилограммовая липома. Фото © VK / Долгопрудненская больница
«Появление опухолевидного новообразования на задней стороне шеи мужчина заметил достаточно давно, но к врачу не обращался», — уточнили в пресс-службе больницы.
Врачи провели непростую двухчасовую операцию и удалили новообразование — огромную липому. Это доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки может возникнуть практически на любом участке тела, голове и конечностях. Крупные липомы опасны «перерождением» в онкологическое заболевание.
Так как раневой доступ соответствовал величине новообразования, хирургическое вмешательство сопровождалась определённой кровопотерей. Врачи восполнили её. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
Ранее врачи спасли жителя Мурино, который пытался сменить себе пол на дому. Петербуржец вырезал себе яички кухонным ножом. Сейчас жизни пациента ничего не угрожают. Как только 29-летний Александр выпишется из больницы, ему предстоит поездка в психиатрическую лечебницу.