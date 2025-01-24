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Регион
24 января, 12:27

Ограничения на приём и отправку самолётов сняты в аэропорту Уфы

В аэропорту Уфы сняли ограничения на приём и отправку самолётов, которые вводили для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В 17:00 (15:00 мск — Прим. Life.ru) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорт Уфа работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

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Ранее сообщалось об ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Эти меры объяснялись обеспечением безопасности. Вскоре меры были отменены. После этого аэропорт Уфы закрыли вновь.

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Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Николай Рюмин
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