Ограничения на приём и отправку самолётов сняты в аэропорту Уфы
В аэропорту Уфы сняли ограничения на приём и отправку самолётов, которые вводили для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«В 17:00 (15:00 мск — Прим. Life.ru) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорт Уфа работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось об ограничениях в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Эти меры объяснялись обеспечением безопасности. Вскоре меры были отменены. После этого аэропорт Уфы закрыли вновь.
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