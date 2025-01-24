Стало известно, что было в VIP-сумках с подарками для гостей инаугурации Трампа

На инаугурации президента США Дональда Трампа гостям дарили памятные подарки. В VIP-сумках находились диетическую колу и медаль с изображением республиканца, сообщает портал Page Six со ссылкой на участников мероприятия.

На любимом напитке нового хозяина Белого дома было написано: «Инаугурация президента США Дональда Трампа, 20 января 2025 год». А на большой медали бронзового цвета были изображены Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По данным издания, в подарок почётные гости также получили ёлочную игрушку в виде Капитолия и красную памятную монету с его же изображением. Кроме того, в подарочный набор вошли большой красный кожаный журнал с золотым тиснением и изображением Капитолия и блюдо для монет и часов.