Знамя спецназа «Ахмат» подняли в небе над Москвой

Ранее стало известно, что медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота спас жизнь более чем 300 раненым бойцам в Курской области. Все раненые, которые попадали к нему на лечение, уезжали живыми для дальнейшей эвакуации. Специалист отметил, что ни один военный не погиб у него на руках.