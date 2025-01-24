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24 января, 12:51
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Знамя спецназа «Ахмат» подняли в небе над Москвой

Знамя спецназа «Ахмат» подняли в небе над Москвой. Соответсвующее видео опубликовал в телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Знамя спецназа «Ахмат» подняли над Москвой. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Выражаю благодарность военнослужащим ВКС РФ за приглашение на боевой борт сотрудников медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й ОВА и батальона «Невского» МО РФ», — написал Алаудинов.

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Ранее стало известно, что медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота спас жизнь более чем 300 раненым бойцам в Курской области. Все раненые, которые попадали к нему на лечение, уезжали живыми для дальнейшей эвакуации. Специалист отметил, что ни один военный не погиб у него на руках.

Обложка ©

Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Оксана Попова
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