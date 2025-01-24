Российские «фабы» сравняли с землёй пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ при помощи ФАБ-1500
Воздушно-космические силы России нанесли точный удар по пункту временной дислокации штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Новодмитровки с использованием фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500. Об этом информировало Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что были опубликованы видео, подтверждающие успешное выполнение операции. Бомба, оснащённая модулем планирования и коррекции, обеспечила прямое попадание в цель, что привело к её уничтожению.
ФАБ-1500 — это российская фугасная авиационная бомба, предназначенная для поражения различных наземных целей. Она имеет массу около 1500 кг и обычно используется с самолётами-носителями, такими как Су-24, Су-34 и другие.
Ранее появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России. После артиллерийской подготовки и ударов дронами в посёлок зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Они зачистили сооружения в Солёном от не успевших отступить сил противника.
Life.ru / Шедеврум