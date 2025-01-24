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Регион
24 января, 13:55

Российские «фабы» сравняли с землёй пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ при помощи ФАБ-1500

Воздушно-космические силы России нанесли точный удар по пункту временной дислокации штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Новодмитровки с использованием фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500. Об этом информировало Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что были опубликованы видео, подтверждающие успешное выполнение операции. Бомба, оснащённая модулем планирования и коррекции, обеспечила прямое попадание в цель, что привело к её уничтожению.

ФАБ-1500 — это российская фугасная авиационная бомба, предназначенная для поражения различных наземных целей. Она имеет массу около 1500 кг и обычно используется с самолётами-носителями, такими как Су-24, Су-34 и другие.

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Ранее появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России. После артиллерийской подготовки и ударов дронами в посёлок зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Они зачистили сооружения в Солёном от не успевших отступить сил противника.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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