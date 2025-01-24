В Пакистане вор застрял в вентиляции чужого дома и задохнулся насмерть
В пакистанском городе Карачи неудачливый вор решил пробраться в чужой дом, но внезапно задохнулся насмерть. Об этом происшествии сообщает Need To Know.
К утру жители дома нашли бездыханное тело. Голова мужчины застряла в вентиляции со стороны улицы, а тело находилось в комнате. Предварительно, он пытался пробраться внутрь, но не справился с амбициозной задачей и задохнулся. К месту прибыли полицейские, но они не смогли установить личность мужчины. Ему было около 35 лет.
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