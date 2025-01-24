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24 января, 14:17

Ещё один банк в России лишился брокерской лицензии

ЦБ аннулировал лицензию «НС банка» на брокерскую деятельность

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Центральный банк России сообщил об отмене лицензии у профессионального участника рынка ценных бумаг АО «НС Банк».

Эта лицензия позволяет организациям заниматься брокерской и дилерской деятельностью, управлять ценными бумагами физических лиц, осуществлять депозитарные функции и вести реестры владельцев ценных бумаг, а также предоставлять инвестиционные консультации. При этом лицензия на банковскую деятельность для «НС Банка» остается в силе.

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В декабре 2024 года Центральный банк утвердил новые правила выдачи лицензий иностранным банкам для открытия филиалов в России. Этот документ устанавливает требования для получения лицензии на проведение операций и аккредитации зарубежных банков на российской территории, а также включает список данных, которые должны быть внесены в реестр. А ранее Банк России предоставил кредитным организациям возможность увеличить максимально возможные лимиты безотзывных кредитных линий. Там отметили, что это расширит возможности банков соблюдать нормативы краткосрочной ликвидности.

Марина Фещенко
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