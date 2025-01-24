Врач пять лет удерживал россиянку в психушке за взятку от родственника

В Озёрске суд принял решение о заключении под стражу экс-заведующего отделением психиатрической больницы. Он в течение пятилетнего периода незаконно удерживал женщину в учреждении взамен на взятку, полученную от её родственника, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Задержание, допрос и суд над врачом. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным следствия, с 2016 по 2021 год психиатр получил взятку не менее 882 тысяч рублей от жителя Сургута за незаконное удержание его престарелой родственницы в психиатрической больнице. В настоящее время следственные органы проводят проверку на предмет возможного удержания других пациентов в этом учреждении за деньги.