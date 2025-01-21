У бывшего замглавы ФСИН нашли долги на 376 млн рублей
Осуждённый за взятки экс-замглавы ФСИН Максименко имел долги на 376 млн рублей
Валерий Максименко. Обложка © ТАСС / пресс-служба Басманного суда
Отбывающий срок за получение взятки экс-замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко имел огромные неоплаченные долги, сумма которых оценивается в 376 миллионов рублей. Все задолженности будут взысканы с бывшего чиновника. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Максименко держал на банковских счетах порядка 1,1 миллиона рублей, также он имел 25 акций американской компании Apple на сумму в 3 тысячи долларов и владел депозитарными расписками Alibaba и Aluminum Corp. Кроме того, в его собственности были и акции Сбербанка на 328,5 тысячи рублей. Суд уж арестовал все счета и имущество экс-чиновника, деньги пойдут на погашение долгов, если Максименко добровольно не исполнит свои обязательства по возмещению ущерба в связи с его коррупционным делом.
Напомним, Максименко был задержан ещё в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году, являясь замглавы ФСИН, он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов ведомства. В 2021 году на бывшего чиновника было заведено второе уголовное дело. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В 2023 году суд отправил Максименко в тюрьму на 9 лет. Также обвиняемый был оштрафован на 43 миллиона 378 тысяч рублей и лишён права занимать должности на госслужбе в течение 11 лет.