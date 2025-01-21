У бывшего замглавы ФСИН нашли долги на 376 млн рублей

Отбывающий срок за получение взятки экс-замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко имел огромные неоплаченные долги, сумма которых оценивается в 376 миллионов рублей. Все задолженности будут взысканы с бывшего чиновника. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Максименко держал на банковских счетах порядка 1,1 миллиона рублей, также он имел 25 акций американской компании Apple на сумму в 3 тысячи долларов и владел депозитарными расписками Alibaba и Aluminum Corp. Кроме того, в его собственности были и акции Сбербанка на 328,5 тысячи рублей. Суд уж арестовал все счета и имущество экс-чиновника, деньги пойдут на погашение долгов, если Максименко добровольно не исполнит свои обязательства по возмещению ущерба в связи с его коррупционным делом.