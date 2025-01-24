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24 января, 15:29

«Хомячат за обе щеки»: Путин оценил размер финансовой помощи Киеву от Запада

Путин: Киевский режим получает сотни миллиардов долларов от своих спонсоров

Действующий киевский режим с удовольствием получает сотни миллиардов долларов от своих спонсоров с Запада. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров. Извините за простоту выражения, как у нас говорят в народе: хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки», — указал глава государства.

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А ранее Life.ru писал, что Украина нежизнеспособна без финансовой помощи Запада. По словам сенатора Алексея Пушкова, госдолг Незалежной превышает 145 миллиардов долларов, то есть составляет 200% от реального ВВП.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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