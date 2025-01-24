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Регион
24 января, 16:34

Саратовский Минздрав взял на контроль ситуацию с увольнениями в онкодиспансере

Министерство здравоохранения Саратовской области начало проверку информации о возможном увольнении 20 сотрудников онкологического диспансера, связанных с поведением главного врача Бориса Мейлахи. Работники учреждения высказали недовольство тем, что главврач оскорбляет их и даёт нелогичные указания. В ответ на эти заявления в министерстве заявили, что ситуация находится под контролем и все нарушения будут тщательно расследованы.

«На данный момент ни один врач из онкодиспенсера не увольняется, немногочисленные заявления поступили от административно-управленческого персонала. Ни один факт нарушений, неправомерного отношения к сотрудникам больницы, в случае их подтверждения, не останется без внимания и исчерпывающих выводов, в случае их выявления будут предприняты необходимые административные меры», — рассказали Life.ru в региональном Минздраве.

Ситуация находится под контролем министра здравоохранения Саратовской области Владимира Дудакова. В ближайшее время планируется сформировать комиссию, которая займётся изучением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее пациенты Челябинской области пожаловались на травматолога, который ходил на работу пьяным все новогодние праздники. После того как видео с его участием распространились в сети, врач уволился по собственному желанию.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Ольга Годуненко
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