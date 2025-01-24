Саратовский Минздрав взял на контроль ситуацию с увольнениями в онкодиспансере

Министерство здравоохранения Саратовской области начало проверку информации о возможном увольнении 20 сотрудников онкологического диспансера, связанных с поведением главного врача Бориса Мейлахи. Работники учреждения высказали недовольство тем, что главврач оскорбляет их и даёт нелогичные указания. В ответ на эти заявления в министерстве заявили, что ситуация находится под контролем и все нарушения будут тщательно расследованы.

«На данный момент ни один врач из онкодиспенсера не увольняется, немногочисленные заявления поступили от административно-управленческого персонала. Ни один факт нарушений, неправомерного отношения к сотрудникам больницы, в случае их подтверждения, не останется без внимания и исчерпывающих выводов, в случае их выявления будут предприняты необходимые административные меры», — рассказали Life.ru в региональном Минздраве.

Ситуация находится под контролем министра здравоохранения Саратовской области Владимира Дудакова. В ближайшее время планируется сформировать комиссию, которая займётся изучением всех обстоятельств произошедшего.