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Регион
24 января, 16:28

На Украине появилось Агентство нацединства в дополнение к одноимённому министерству

Нардеп Гончаренко*: Кабмин Украины создал Агентство национального единства

Кабмин создал Агентство национального единства. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Оно [Агентство], как и недавно созданное Министерство нацединства, будет стимулировать граждан возвращаться на Украину и оказывать им разные услуги», — написал нардеп в телеграм-канале.

Кроме того, Агентство нацединства будет отвечать за усиление связи с Украиной и привлечение к поддержке страны за рубежом, консультирование украинцев, проживающих за границей, относительно программ поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов. Также организация будет заниматься проблемами возвращения граждан на территорию Незалежной. Гончаренко* дополнил, что организация будет подчиняться не Минединства, а Минэкономики.

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Напомним, что в декабре 2024-го Рада назначила главу «Нафтогаза» Алексея Чернышова министром национального единства. При этом не уточняется ни цель создания этого министерства, ни то, почему именно Чернышов будет им руководить.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Дарья Нарыкова
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