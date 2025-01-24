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24 января, 17:21

Россиянин подал в суд на начальницу, мешающую ему заниматься сексом с женой

Житель Перми подал в суд на мешавшую зачать ребёнка начальницу

В Перми мужчина подал иск в суд против начальницы, которая якобы мешала ему зачать ребёнка с женой. Местные телеграм-каналы показали фото заявления, направленного в Дзержинский районный суд города.

Мужчина рассказал, что начальница звонит ему ночью прямо во время занятия любовью с супругой. По его словам, она задаёт ему дурацкие вопросы или даёт указания по поводу грядущего рабочего дня. Заявитель дополнил, что после этого у него пропадает желание зачать ребёнка.

Пермяк потребовал взыскать с руководителя компенсацию в размере материнского капитала за третьего ребёнка — 775 тысяч рублей. В качестве доказательств мужчина приложил к заявлению распечатки восьми звонков, которые были совершены поздним вечером и ночью.

Как сообщает aif.ru, заявление действительно поступило в указанный суд. Иск зарегистрировали. Первое судебное заседание пройдёт в середине февраля.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Дарья Нарыкова
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