Курского бизнесмена арестовали за кражу более ₽43,5 млн на строительстве укреплений

Директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Фёдорова заключили под стражу. Он подозревается в хищении средств организации, которые должны были пойти на работы по устройству фортификационных сооружений в Курской области. В сумме он и его сообщники украли более 43,5 миллиона рублей.

Денис Фёдоров заключён под стражу по подозрению в хищении в особо крупном размере. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области

«По версии следствия, Фёдоров, являясь директором ООО «Торговый дом Курск», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области, в сумме более 43,5 миллиона рублей», — указали в пресс-службе судов региона.

Сегодня суд избрал в отношении Фёдорова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть, до 22 марта 2025 года.