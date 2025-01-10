Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 10:38

Замглавы курской корпорации развития попалась на хищениях в Ивановской области

Замглавы «Корпорации развития Курской области» Мартьянову арестовали в Иваново

Фрунзенский районный суд Иваново вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой, которую подозревают в мошенничестве. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области, постановление датировано от 28 декабря.

«Мартьяновой органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Суд… избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу… до 18 февраля 2025 года включительно», — указано в тексте.

По данным следствия, Мартьянова могла совершить хищение денежных средств при ремонте зданий в Ивановской области. Её задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в региональном фонде капитального ремонта жилых многоэтажек. Мартьянова фактически возглавляла ООО «Юридические услуги». Организация напрямую участвовала в мошеннических махинациях.

Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области
Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области

Ранее гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. А 9 декабря был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости провести проверки во всей корпорации на предмет мошеннических схем.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar