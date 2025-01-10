Замглавы курской корпорации развития попалась на хищениях в Ивановской области
Замглавы «Корпорации развития Курской области» Мартьянову арестовали в Иваново
Фрунзенский районный суд Иваново вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой, которую подозревают в мошенничестве. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области, постановление датировано от 28 декабря.
«Мартьяновой органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Суд… избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу… до 18 февраля 2025 года включительно», — указано в тексте.
По данным следствия, Мартьянова могла совершить хищение денежных средств при ремонте зданий в Ивановской области. Её задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в региональном фонде капитального ремонта жилых многоэтажек. Мартьянова фактически возглавляла ООО «Юридические услуги». Организация напрямую участвовала в мошеннических махинациях.
Ранее гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. А 9 декабря был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости провести проверки во всей корпорации на предмет мошеннических схем.