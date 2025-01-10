Замглавы курской корпорации развития попалась на хищениях в Ивановской области

Фрунзенский районный суд Иваново вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой, которую подозревают в мошенничестве. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области, постановление датировано от 28 декабря.

«Мартьяновой органами предварительного расследования было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Суд… избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу… до 18 февраля 2025 года включительно», — указано в тексте.