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24 января, 19:52

«Жить страшно»: Избитая за котлеты пенсионерка боится возвращаться к мужу-изуверу

Избитая за котлеты пожилая москвичка боится возвращаться домой и просит о помощи

В истории с избиением 87-летней москвички, которую супруг поколотил за невкусные котлеты, появились новые подробности. Пенсионерка призналась сайту MK.Ru, что боится возвращаться в собственный дом после лечения. По её мнению, причиной внезапной агрессии мужа стали его переживания из-за постоянного просмотра новостей.

«Я не знаю, что вдруг такое на мужа нашло. У него просто в последнее время в прямом смысле «крыша поехала»! Муж постоянно смотрит новости, особенно всё, что касается СВО: у него на Украине остались дальние родственники, и он не знает, живы они или нет», — поделилась пенсионерка.

Пострадавшая рассказала, что супруг категорически отказывается обращаться к врачам и утверждает, якобы ему не нужна помощь психолога. В тот роковой день ничто не предвещало беды, вспоминает женщина.

«Котлеты были обычные, из мяса, как всегда делаю, а он взял этот табурет и бросил в меня. Я прошу помощи, потому что боюсь после больницы возвращаться домой. Мало ли что ещё ему в голову придёт. Дочка далеко, в Сибири, а так дальше жить страшно», — призналась она.

Пенсионерка добавила, что супруг, по всей видимости, даже не помнит случившегося. Недавно мужчина навестил жену и удивился, почему она находится в больнице.

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Напомним, что 86-летний мужчина ударил супругу табуреткой в Новой Москве 21 января. Женщина с трудом отбилась и спалась у соседей, откуда её позже госпитализировали с переломанными рёбрами и ушибами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODDOM / Ga_Na

Тимур Хингеев
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