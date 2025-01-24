«Жить страшно»: Избитая за котлеты пенсионерка боится возвращаться к мужу-изуверу
Избитая за котлеты пожилая москвичка боится возвращаться домой и просит о помощи
В истории с избиением 87-летней москвички, которую супруг поколотил за невкусные котлеты, появились новые подробности. Пенсионерка призналась сайту MK.Ru, что боится возвращаться в собственный дом после лечения. По её мнению, причиной внезапной агрессии мужа стали его переживания из-за постоянного просмотра новостей.
«Я не знаю, что вдруг такое на мужа нашло. У него просто в последнее время в прямом смысле «крыша поехала»! Муж постоянно смотрит новости, особенно всё, что касается СВО: у него на Украине остались дальние родственники, и он не знает, живы они или нет», — поделилась пенсионерка.
Пострадавшая рассказала, что супруг категорически отказывается обращаться к врачам и утверждает, якобы ему не нужна помощь психолога. В тот роковой день ничто не предвещало беды, вспоминает женщина.
«Котлеты были обычные, из мяса, как всегда делаю, а он взял этот табурет и бросил в меня. Я прошу помощи, потому что боюсь после больницы возвращаться домой. Мало ли что ещё ему в голову придёт. Дочка далеко, в Сибири, а так дальше жить страшно», — призналась она.
Пенсионерка добавила, что супруг, по всей видимости, даже не помнит случившегося. Недавно мужчина навестил жену и удивился, почему она находится в больнице.
Напомним, что 86-летний мужчина ударил супругу табуреткой в Новой Москве 21 января. Женщина с трудом отбилась и спалась у соседей, откуда её позже госпитализировали с переломанными рёбрами и ушибами.
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