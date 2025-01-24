По объекту украинских войск в одесском порту Южный нанесён мощный удар. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своего коллеги.

«Одесса, прилёт в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехали восемь скорых», — уточнил подпольщик.