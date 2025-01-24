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24 января, 19:28

«Громко и с детонацией»: Подполье зафиксировало эффектный прилёт по объекту ВСУ в Одесской области

Лебедев: Российская армия ударила по объекту ВСУ в порту Южный под Одессой

По объекту украинских войск в одесском порту Южный нанесён мощный удар. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своего коллеги.

«Одесса, прилёт в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехали восемь скорых», — уточнил подпольщик.

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А недавно Лебедев также сообщал об ударе по пункту скопления сил ВСУ под Харьковом. По информации подполья, в месте прилёта находятся склады, стрельбище и огромная парковка, которая служит местом для обучения навыкам вождения бронетехники.

Обложка ©

Life.ru / Midjourney

Анатолий Цейко
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