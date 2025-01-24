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Регион
24 января, 20:26

Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные акции в Словакии

Масштабные антиправительственные акции охватили города Словакии 24 января. Самый крупный митинг развернулся в Братиславе, где собрались около 60 тысяч человек. Об этом сообщил местный портал Aktuality.

Участники протестов требуют отставки действующего кабмина во главе с премьер-министром Робертом Фицо. Сторонники оппозиции скандируют лозунги «Объединимся против зла» и «Словакия — это Европа». Это один из самых масштабных митингов в новейшей истории республики.

Акция протеста в Братиславе. © X / Jakub Bielamowicz

Кобахидзе поддержал заявление Фицо о готовящихся переворотах в Грузии и Словакии
Кобахидзе поддержал заявление Фицо о готовящихся переворотах в Грузии и Словакии

Незадолго до этого Фицо предупреждал, что в Словакии действует группа зарубежных экспертов, нацеленная на дестабилизацию внутренней обстановки. Ранее эти же иностранцы были замечены в Грузии и даже на Украине, где им удалось свергнуть избранного президента в ходе Майдана.

Обложка ©

X / Jakub Bielamowicz

Илья Пушкарев
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