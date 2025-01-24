Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные акции в Словакии

Масштабные антиправительственные акции охватили города Словакии 24 января. Самый крупный митинг развернулся в Братиславе, где собрались около 60 тысяч человек. Об этом сообщил местный портал Aktuality.

Участники протестов требуют отставки действующего кабмина во главе с премьер-министром Робертом Фицо. Сторонники оппозиции скандируют лозунги «Объединимся против зла» и «Словакия — это Европа». Это один из самых масштабных митингов в новейшей истории республики.

Акция протеста в Братиславе. © X / Jakub Bielamowicz