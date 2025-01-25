Доигрались: Командование ВСУ заткнёт дыры на фронте музыкантами военного оркестра
Нардеп Федина: Львовский военный оркестр отправляют на фронт в составе пехоты
Львовский военный оркестр всем составом направят на передовую для участия в боевых действиях. Об этом в соцсетях рассказала депутат Рады София Федина, которая резко осудила решение командования заткнуть дыры на фронте музыкантами.
«Музыканты — ну очень «суперэффективные бойцы». В отличие от полицейских, следователей, ГБРовцев, силовиков-пенсионеров, которые имеют выучку и умеют пользоваться оружием — ведь не для фронта «мама цветочки растила», — возмутилась парламентарий..
Тем временем Киев сообщил о возвращении в Незалежную 757 тел погибших военнослужащих ВСУ. Согласно данным координационного штаба, большая часть бойцов полегла на Донецком направлении.
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