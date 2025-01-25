Глава Минздрава Камчатки Гашков уволен из-за вспышки гепатита в онкодиспансере
Александр Гашков. Обложка © Telegram / Александр Гашков
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков снят с должности на фоне вспышки гепатита в одном из онкологических диспансеров. Такое решение принял губернатор региона Владимир Солодов.
«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения», — отметил глава региона в соцсетях.
Напомним, ранее в онкологическом диспансере на Камчатке 36 пациентов заболели гепатитом B и C. После расследования в кабинете компьютерной томографии были выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических норм. Суд постановил закрыть медучреждение на 30 дней.