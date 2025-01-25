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Регион
24 января, 22:50

Глава Минздрава Камчатки Гашков уволен из-за вспышки гепатита в онкодиспансере

Александр Гашков. Обложка © Telegram / Александр Гашков

Александр Гашков. Обложка © Telegram / Александр Гашков

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков снят с должности на фоне вспышки гепатита в одном из онкологических диспансеров. Такое решение принял губернатор региона Владимир Солодов.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения», — отметил глава региона в соцсетях.

Напомним, ранее в онкологическом диспансере на Камчатке 36 пациентов заболели гепатитом B и C. После расследования в кабинете компьютерной томографии были выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических норм. Суд постановил закрыть медучреждение на 30 дней.

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Анатолий Цейко
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