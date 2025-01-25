Глава Минздрава Камчатки Гашков уволен из-за вспышки гепатита в онкодиспансере

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков снят с должности на фоне вспышки гепатита в одном из онкологических диспансеров. Такое решение принял губернатор региона Владимир Солодов.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения», — отметил глава региона в соцсетях.