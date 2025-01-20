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20 января, 13:31

Одна из крымских школ опустела из-за вспышки микоплазменной пневмонии

В Керчи 1500 школьников перевели на дистанционку из-за микоплазменной пневмонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В одной из школ Керчи у нескольких учеников была диагностирована микоплазменная пневмония, что привело к переходу всего учебного заведения на дистанционное обучение. Об этом сообщила начальник территориального отдела Роспотребнадзора Светлана Касьянова нашим коллегам из РИА «Новости — Крым».

По её словам, первые сообщения о заболеваниях среди детей начали поступать после Нового года. Согласно методическим рекомендациям, если фиксируется более 10 случаев заболевания, школа обязана закрыться на карантин на инкубационный период, который для микоплазменной инфекции составляет 21 день. Учебный процесс продолжится в дистанционном формате.

Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму
Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму

«Мы оценили все риски и были вынуждены принять экстренные меры для разобщения детей с целью предотвращения дальнейшего распространения микоплазменной внебольничной пневмонии в школе. Других способов стабилизировать ситуацию не существовало», — отметила она.

Специалист добавила, что микоплазменная инфекция может вызывать значительные вспышки заболеваний в организованных коллективах, таких как эта школа, где учатся около 1500 детей. Также стоит отметить, что существует инкубационный период, когда человек может не чувствовать недомогания, но уже быть источником инфекции.

Россиянам объяснили, как уберечься от микоплазменной пневмонии
Россиянам объяснили, как уберечься от микоплазменной пневмонии

Напомним, что ещё в конце 2024 года в России начали массово закрывать школы из-за данной микоплазменной пневмонии. На карантин также посадили малышей из детских садов. Самое большое количество заболевших зарегистрировано в Кузбассе и Алтайском крае. Также карантинные ограничения введены в Татарстане, Пермском крае, Ставропольском крае и Вологодской области.

Алексей Берковиц
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