Solaris и Rio в пролёте: Эксперт назвал самые надёжные корейские авто на вторичке

Южнокорейские машины завоевали в России огромную популярность из-за доступных цен и неплохой надёжности. Даже сейчас на вторичном рынке с бюджетом до полумиллиона рублей можно найти хорошие варианты. Их для RG.ru перечислил автоэксперт Александр Ковалёв.

Среди самых надёжных седанов за 500 тысяч он выделил Hyundai Accent. Эта машина известна своей выносливой подвеской, долгим сроком службы двигателя и устойчивостью кузова к ржавчине. Если автомобиль нужен для города, стоит обратить внимание на компактные модели вроде Hyundai Getz или Kia Picanto, которые отличаются экономичностью и удобством эксплуатации в тесных условиях мегаполиса.

Любителям же более просторных автомобилей Ковалёв советует рассмотреть Kia Spectra. Эта машина имеет вместительный салон и комплектации с богатым оснащением — редкость для одноклассников седана этого возраста.

Про более популярные модели вроде Kia Rio и Hyundai Solaris эксперт посоветовал забыть. Найти их в хорошем состоянии за 500 тысяч рублей практически нереально.