Detik: Основатель «русской деревни» Фрей задержан на Бали за махинации с землёй
Основатель комплекса апартаментов PARQ Ubud Андре Фрей задержан на индонезийском острове Бали. Владельца туристических объектов, которые из-за популярности среди туристов из РФ получили название «русская деревня», подозревают в махинациях с землёй. Об этом сообщил местный портал Detik.
По данным правоохранителей, 53-летний бизнесмен с немецким гражданством незаконно использовал сельскохозяйственные земли для осуществления коммерческой деятельности. Поводом для расследования послужили жалобы местных жителей.
«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты», — заявил генинспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.
Ранее на Бали задержали россиянина за попытку распространения семи видов наркотических средств. Мужчину поймали с 223,15 грамма гашиша, а при обысках в его комнате нашли ещё 24 упаковки этого вещества и шесть других видов наркотиков.
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