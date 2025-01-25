Психолог рассказал студентам, как легко совмещать учёбу и личную жизнь
Психолог Хакимов: Благодаря тайм-менеджменту можно совмещать учёбу и отдых
25 января в России отмечается День студента. По этому случаю специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов раскрыл технику, которая поможет молодёжи найти время и для учёбы, и для личной жизни. Речь идёт о тайм-менеджемнте — заблаговременном составлении расписания.
«Очень важно не только составлять расписание, но и стараться его соблюдать. Здесь же полезными будут техники тайм-менеджмента, позволяющие использовать ограниченные ресурсы более продуктивно уже на короткой дистанции: при подготовке к семинару или перед сессией», — отметил Хакимов в беседе с РИАМО.
Эксперт подчеркнул, что с поступлением в вуз распорядок жизни кардинально меняется. Поэтому студентам нужно научиться делить своё время так, чтобы его хватало и на гранит науки, и на отдых.
«Студенческие годы — пора активности и веселья. Но также и момент, когда человек учится принимать ответственность за себя и собственное будущее. <...> Поэтому стоит задать себе вопрос: «Что для меня имеет большее значение?» И честно на него ответить», — посоветовал психолог.
Хакимов добавил, что такой подход поможет студентам оставаться на намеченном пути, развивать силу воли и закалять характер.
Напомним, что День студента в России утверждён на официальном уровне Указом президента № 76 в 2005-м. В этом году праздник отметит необычный «ученик» — лабрадор по кличке Снежок, который недавно стал студентом Самарского госинститута культуры.
Life.ru / Шедеврум