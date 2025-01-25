Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 02:25

Советник Трампа Келлог сравнил суммарные потери Украины и США в Корее и Вьетнаме

Келлог: Украина понесла больше потерь, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах

Украина потеряла в конфликте с Россией гораздо больше человек, чем Соединённые Штаты за время военных кампаний в Корее и Вьетнаме. Такую оценку дал советник президента США по Незалежной Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Украина уже потеряла в конфликте больше [личного состава], чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — подчеркнул политик.

Напомним, что Корейская война унесла жизни более 36 тысяч американцев, а Вьетнамская — свыше 58 тысяч.

Келлог также сравнил подходы нынешнего и прошлого президентов к конфликту. Если Джо Байден придерживался тактики усиления военной помощи, которая лишь продлевает насилие, то Дональд Трамп старается делать ставку на экономические меры, например, снижении стоимости нефти. Такое давление окажется более эффективным инструментом, нежели чем эскалация на поле боя, считает советник.

В Минобороны озвучили потери ВСУ в Курской области с начала вторжения
В Минобороны озвучили потери ВСУ в Курской области с начала вторжения

Ранее стало известно, что власти США скрывают данные о потерях ВСУ ради лучшей позиции на возможных мирных переговорах. Даже украинское руководство не делится с союзниками реальными цифрами, считают зарубежные эксперты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar