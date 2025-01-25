Советник Трампа Келлог сравнил суммарные потери Украины и США в Корее и Вьетнаме

Украина потеряла в конфликте с Россией гораздо больше человек, чем Соединённые Штаты за время военных кампаний в Корее и Вьетнаме. Такую оценку дал советник президента США по Незалежной Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Украина уже потеряла в конфликте больше [личного состава], чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — подчеркнул политик.

Напомним, что Корейская война унесла жизни более 36 тысяч американцев, а Вьетнамская — свыше 58 тысяч.

Келлог также сравнил подходы нынешнего и прошлого президентов к конфликту. Если Джо Байден придерживался тактики усиления военной помощи, которая лишь продлевает насилие, то Дональд Трамп старается делать ставку на экономические меры, например, снижении стоимости нефти. Такое давление окажется более эффективным инструментом, нежели чем эскалация на поле боя, считает советник.