Крупнейшую блокчейн-игру Age of Mars внесли в реестр нарушителей в России

Крупнейшую виртуальную блокчейн-игру Age of Mars признали нарушающей права граждан в России. Соответствующи иск Роскомнадзора против американского хостинг-провайдера NameCheap удовлетворил Таганский суд Москвы, стало известно ТАСС.

Согласно судебному решению, игра распространяла персональные данные россиян без их согласия, включая имя, фамилию, отчество, дату рождения и фотографии. На сайте отсутствовали документы, подтверждающие законность обработки информации.

«Признать деятельность интернет-страницы незаконной и нарушающей права граждан», — говорится в материалах суда.

Представители NameCheap не явились на заседание и не предоставили доказательств законности обработки данных. Суд удовлетворил исковые требования РКН в полном объёме. В дальнейшем решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мосгорсуде.

Несмотря на вердикт служителей Фемиды, блокчейн-игра Age of Mars пока не запрещена в РФ. Российские пользователи по-прежнему могут создать там аккаунт.