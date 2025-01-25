Крупнейшую блокчейн-игру Age of Mars внесли в реестр нарушителей в России
Суд в Москве признал игру Age of Mars незаконной и нарушающей права россиян
Крупнейшую виртуальную блокчейн-игру Age of Mars признали нарушающей права граждан в России. Соответствующи иск Роскомнадзора против американского хостинг-провайдера NameCheap удовлетворил Таганский суд Москвы, стало известно ТАСС.
Согласно судебному решению, игра распространяла персональные данные россиян без их согласия, включая имя, фамилию, отчество, дату рождения и фотографии. На сайте отсутствовали документы, подтверждающие законность обработки информации.
«Признать деятельность интернет-страницы незаконной и нарушающей права граждан», — говорится в материалах суда.
Представители NameCheap не явились на заседание и не предоставили доказательств законности обработки данных. Суд удовлетворил исковые требования РКН в полном объёме. В дальнейшем решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мосгорсуде.
Несмотря на вердикт служителей Фемиды, блокчейн-игра Age of Mars пока не запрещена в РФ. Российские пользователи по-прежнему могут создать там аккаунт.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что за 2024 год было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных. По данным органа, в них хранилось свыше 710 миллионов записей о россиянах.
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