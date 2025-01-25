Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 04:18

Озвучен размер страховых пенсий в России после февральского повышения

Депутат Чаплин: Страховая пенсия вырастет до 25 тысяч рублей уже в феврале

Намеченная на февраль доиндексация страховых пенсий по старости в России увеличит средний размер выплат до примерно 25 тысяч рублей. Такими данными поделился депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что 1 января пенсии уже были проиндексированы на 7,3%. В результате их размер достиг 24 059 рублей.

«После перерасчёта эта сумма увеличится ещё на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — рассказал он РИА «Новости».

Назван способ разморозить накопительную пенсию в России
Назван способ разморозить накопительную пенсию в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые и военные, а также социальные пенсии ещё на 9,5%. Глава государства попросил членов правительства реализовать указание «задним числом».

Обложка ©

Life.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Новости экономики
  • Госдума
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar