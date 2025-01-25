Озвучен размер страховых пенсий в России после февральского повышения
Депутат Чаплин: Страховая пенсия вырастет до 25 тысяч рублей уже в феврале
Намеченная на февраль доиндексация страховых пенсий по старости в России увеличит средний размер выплат до примерно 25 тысяч рублей. Такими данными поделился депутат Государственной думы Никита Чаплин.
Парламентарий напомнил, что 1 января пенсии уже были проиндексированы на 7,3%. В результате их размер достиг 24 059 рублей.
«После перерасчёта эта сумма увеличится ещё на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — рассказал он РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые и военные, а также социальные пенсии ещё на 9,5%. Глава государства попросил членов правительства реализовать указание «задним числом».
Life.ru