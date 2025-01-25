Озвучен размер страховых пенсий в России после февральского повышения

Намеченная на февраль доиндексация страховых пенсий по старости в России увеличит средний размер выплат до примерно 25 тысяч рублей. Такими данными поделился депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что 1 января пенсии уже были проиндексированы на 7,3%. В результате их размер достиг 24 059 рублей.

«После перерасчёта эта сумма увеличится ещё на 2,2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — рассказал он РИА «Новости».