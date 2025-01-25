Петербуржец случайно выстрелил себе в живот из гвоздезабивного пистолета
В Санкт-Петербурге мужчина делал ремонт в квартире и случайно выстрелил себе в живот из гвоздезабивного пистолета. Об этом сообщает агентство 78.ru.
Накануне 40-летний гражданин помогал делать ремонт в квартире на Бухарестской и случайно пробил себе в живот из нейлера. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Брюшная стенка оказалась прорвана. В отверстии нашли микрошпильку.
Ранее в Новой Москве пожилой мужчина поссорился с женой из-за котлет и ударил её табуреткой. 86-летний разбойник оказался под негативным впечатлением от качества кормёжки и решил творить самосуд по этому поводу.
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