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25 января, 06:03

Петербуржец случайно выстрелил себе в живот из гвоздезабивного пистолета

В Санкт-Петербурге мужчина делал ремонт в квартире и случайно выстрелил себе в живот из гвоздезабивного пистолета. Об этом сообщает агентство 78.ru.

Накануне 40-летний гражданин помогал делать ремонт в квартире на Бухарестской и случайно пробил себе в живот из нейлера. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Брюшная стенка оказалась прорвана. В отверстии нашли микрошпильку.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Николай Рюмин
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