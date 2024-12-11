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Регион
11 декабря, 13:21

Ревнивый россиянин прибил соперника гвоздями

МВД: Житель Екатеринбурга вбил гвозди в знакомого из-за ревности

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против 52-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения нанёс жуткие травмы 29-летнему знакомому, вбив в него гвозди. Как сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России, мужчины не поделили даму сердца.

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Ревнивец обвиняется по статьям 30 и 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для него.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 9 декабря, когда обвиняемый поссорился со своим знакомым, находившимся в его квартире, и дважды выстрелил в него из пневматического строительного пистолета. Пострадавший был госпитализирован.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что конфликт возник на почве ревности, хотя в тот момент в квартире не было женщины, из-за которой возникли разногласия.

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А ранее в Саратове ревнивый рецидивист зарезал возлюбленную в салоне связи из-за отказа мириться. 27-летняя девушка скончалась от полученных травм.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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