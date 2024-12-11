Ревнивый россиянин прибил соперника гвоздями

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против 52-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения нанёс жуткие травмы 29-летнему знакомому, вбив в него гвозди. Как сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России, мужчины не поделили даму сердца.

Ревнивец обвиняется по статьям 30 и 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для него.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 9 декабря, когда обвиняемый поссорился со своим знакомым, находившимся в его квартире, и дважды выстрелил в него из пневматического строительного пистолета. Пострадавший был госпитализирован.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что конфликт возник на почве ревности, хотя в тот момент в квартире не было женщины, из-за которой возникли разногласия.