Ревнивый россиянин прибил соперника гвоздями
МВД: Житель Екатеринбурга вбил гвозди в знакомого из-за ревности
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против 52-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения нанёс жуткие травмы 29-летнему знакомому, вбив в него гвозди. Как сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России, мужчины не поделили даму сердца.
Ревнивец обвиняется по статьям 30 и 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для него.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 9 декабря, когда обвиняемый поссорился со своим знакомым, находившимся в его квартире, и дважды выстрелил в него из пневматического строительного пистолета. Пострадавший был госпитализирован.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что конфликт возник на почве ревности, хотя в тот момент в квартире не было женщины, из-за которой возникли разногласия.
А ранее в Саратове ревнивый рецидивист зарезал возлюбленную в салоне связи из-за отказа мириться. 27-летняя девушка скончалась от полученных травм.
Kandinsky 3.1 / Life.ru